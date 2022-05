CEO Soudal: “Met het geld voor Gilbert en Degenkolb hadden we beter iets anders gedaan”

Dirk Coorevits, CEO van Soudal, heeft in een gesprek met Het Laatste Nieuws teruggeblikt op zijn jaren als sponsor van Lotto Soudal. 2022 is namelijk het laatste jaar dat Soudal de ploeg van manager John Lelangue zal sponsoren. “We willen beter doen op internationaal niveau”, vertelde Coorevits.

“We hebben goede jaren gekend met de ploeg. Maar we hadden daar internationaal meer van verwacht”, vertelde een eerlijke Coorevits. “Als Tim Wellens in het begin van het seizoen wint in Spanje, zal de gemiddelde Spanjaard daar niet veel over gehoord hebben. De gemiddelde Italiaan en Fransman ook niet. In die landen krijgen we veel te weinig visibiliteit.”

De laatste tijd is er een verjonging aan de gang bij Lotto Soudal, iets wat volgens de CEO van Soudal ook nadelen heeft. “Onze ploeg zorgt voor de jongeren, voor de doorstroming van Belgische coureurs. Daar staan wij achter. Maar internationaal geeft dat te weinig uitstraling. Daarom moeten we iets anders gaan doen. Heb je andere renners, dan heb je de kans om daar grotere bekendheid mee te halen.”

“Te weinig sterkhouders”

Coorevits duidde ook nog een ander probleem aan binnen Lotto Soudal. Met Caleb Ewan is er volgens hem maar een speerpunt in de ploeg. “Hij valt regelmatig, jammer genoeg. Als je maar een speerpunt hebt, en hij valt, heb je een probleem. Ewan mag niet vallen, hij moet winnen. Dat is het nadeel van Lotto Soudal, dat er te weinig sterkhouders zijn. En dat de verjonging te laat is ingezet.”

Daarnaast werd ook het transferbeleid van de Belgische ploeg aangehaald. Twee grote transfers, Philippe Gilbert en John Degenkolb, brachten volgens Coorevits niet genoeg. “Te weinig voor de contracten die ze gekregen hebben. Met dat geld hadden we beter iets anders gedaan. Ik weet, het is makkelijk praten. Gilbert heeft zijn knie gebroken, dat wens je niemand toe.”

“Beter doen op internationaal niveau”

Eerder maakte Patrick Lefevere al bekend dat Soudal hoofdsponsor wordt van zijn ploeg. Coorevits wou dat zelf nog niet bevestigen aan Het Laatste Nieuws. “Dit jaar zijn we nog altijd sponsor van Lotto-Soudal. De Loterij heeft gecommuniceerd dat we na dit jaar niet meer verlengen. Zij vonden dat nodig. Wij niet. Dat wij ons contract niet verlengen is omdat we geloven dat we beter kunnen doen op internationaal niveau.”