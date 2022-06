Celstraf dreigt voor Mario Cipollini wegens mishandeling en stalking

Mario Cipollini hangt een celstraf van 2,5 jaar boven het hoofd. De Italiaanse oud-wielrenner heeft die eis te horen gekregen in de rechtbank van Lucca. De openbare aanklager vindt dat Cipollini zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling van familieleden en het stalken en bedreigen van zijn ex-vrouw en de partner van zijn ex.

De zaak loopt al sinds maart 2019 en gaat over gebeurtenissen die in 2016 en 2017 zouden hebben plaatsgevonden. Cipollini’s ex-vrouw Sabrina Landucci en haar nieuwe partner Silvio Giusti hebben aangifte gedaan.

Op mishandeling in huiselijke sfeer staat in Italië twee tot zes jaar cel en voor bedreiging kan je zes maanden tot vier jaar de gevangenis in. Tot de maximale eisen gaat de openbare aanklager niet. Tegen Cipollini is twee jaar celstraf geëist wegens het mishandelen en bedreigen van zijn ex. Daarbovenop komen nog zes maanden wegens de bedreigingen aan Giusti. Tevens eist de advocaat van de ex van Cipo een schadevergoeding van €80.000.

Mario Cipollini, die tijdens zijn imposante loopbaan onder meer 12 etappes in de Tour en 42 etappes in de Giro won, ontkent alle beschuldigingen. Volgens hem heeft hij zijn ex-vrouw nooit aangevallen of geslagen. Ook ontkent hij haar bedreigd te hebben met een wapen en zegt hij dat hij haar niet bij de nek gegrepen heeft. Op 13 juli mag zijn verdediging nog reageren. Die dag wordt ook een uitspraak gedaan in de rechtszaak.