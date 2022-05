Cees Bol vandaag sprinter van dienst bij DSM: “Zou waaiers wel mooi vinden”

Team DSM rouleert deze Ronde van Italië met zijn sprinters: de ene dag is het aan Alberto Dainese, de andere dag mag Cees Bol zijn kans gaan. Vandaag is het een Cees Bol-dag. Dat zei de Nederlander voorafgaande aan de elfde etappe tegen Eurosport/GCN.

Bol hoopt in Reggio Emilia mee te kunnen sprinten voor de overwinning. “Het zou kunnen. We gaan er wel voor”, aldus de Nederlander, die ook gevraagd werd of hij waaiers verwacht. “Het is nooit makkelijk, maar er staat best wel een sterke wind. En uit de goede richting. Ik zou het wel mooi vinden als er waaiers ontstaan.”

Als sterke sprinter zouden waaiers Bol niet slecht uitkomen. “Ja, en als je in de eerste waaier zit, dan betekent dat ook dat er waaiers op achterstand rijden. Dan heb je een kleiner peloton en dat ligt mij iets beter”, aldus de 26-jarige sprinter. Toch weet hij nog niet of DSM het initiatief gaat nemen. “Ik weet niet of wij daar zelf aan mee gaan werken, dat beslissen we in het moment. Maar ook voor het klassement is het misschien niet per se verstandig om all-in te gaan als de wind niet voldoende is. Maar misschien is de wind wel voldoende.”

Sprinters houden rekening met waaiers

Caleb Ewan, die gisteren een slechte dag had en ternauwernood de tijdslimiet, verwacht niet dat er waaiers komen in de rit van vandaag. “Ik denk niet dat het breekt vandaag, maar je weet het nooit. Het waait wel behoorlijk. Er is echter geen deel van het parcours waar je echt zijwind hebt, het is meer in de rug.”

Ook bij Isreal-Premier Tech is de mogelijkheid van waaiers besproken, aldus Giacomo Nizzolo “We zeiden in de meeting dat de wind voor veranderingen kan zorgen in de finale, dus we proberen klaar te zijn, als iemand wat probeert. We zullen zien of we zelf wat ondernemen. We kijken hoe we ons halverwege de rit voelen en beslissen dan.”