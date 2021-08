Cees Bol sprint naar de zege in kermiskoers GP Lucien Van Impe

Cees Bol heeft donderdag in Erpe-Mere de GP Lucien Van Impe op zijn naam geschreven. In de Belgische kermiskoers, die is vernoemd naar de bekendste renner uit de regio, bleek de renner van Team DSM de snelste van een omvangrijke kopgroep.

Al vrij vroeg in de wedstrijd ontstond er een kopgroep van net geen twintig coureurs. Met Bol zagen we een rappe renner in de spits van de koers, maar ook sterke mannen als Taco van der Hoorn en Laurens Huys maakten deel uit van de kopgroep. Die laatste viel na mechanisch defect overigens wel weg uit de voorste groep.

Het peloton bleek al snel uitgeteld en dus moest de winnaar vooraan worden gezocht. Een sprint moest uiteindelijk de beslissing brengen en Bol wist zijn favorietenstatus waar te maken. Thomas Joseph van Tarteletto-Isorex kwam nog aardig dichtbij, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats. De Fransman Samuel Leroux (Xelliss-Roubaix Lille Métropole) werd derde.