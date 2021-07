Cees Bol opnieuw zesde: “We maakten een kleine inschattingsfout”

Cees Bol begon in een perfecte positie aan zijn eindsprint in Châteauroux, maar beschikte niet over de power en de snelheid om echt mee te dingen voor de overwinning. De sprinttroef van Team DSM kwam uiteindelijk niet verder dan een zesde plaats. “Wat de laatste dagen heel erg goed ging, ging nu een beetje fout”, aldus Bol.

In gesprek met de NOS keek Bol terug op de sprint in Châteauroux. “Wat de laatste dagen heel erg goed ging, vlak voor de sprint in een goede positie zitten, ging nu een beetje fout. We maakten een kleine inschattingsfout. We dachten dat we op links meer ruimte zouden vinden, maar die vonden we uiteindelijk niet. Toen kwamen we in de wasmachine, waar het zeer rommelig is.”

“Daar raakten we elkaar kwijt. We hebben het niet gedaan zoals we het zouden willen, maar iedereen had wel een goede focus en intentie. Uiteindelijk kwamen we toch nog in een goede positie terecht. Ik zat in het wiel van Cavendish, wat uiteindelijk wel een echt goede positie is, maar misschien heeft het wel te veel krachten gekost om daar te komen”, zoekt Bol naar een verklaring.

Twijfels versus geloof

“Ik werd in de sprint ook nog een beetje weggebokst. Maar op het moment dat ik moest aangaan, had ik ook niet echt de benen meer om top te sprinten”, aldus Bol, die eerder deze Tour ook al zesde werd in de etappe naar Fougères. “Of het moeilijk is om het vertrouwen te houden? Enerzijds een beetje, maar je hebt ook twijfels als het goed gaat.”

“Je kunt niks anders doen dan het blijven proberen. We hebben een goede groep, dat gaat heel goed. Dat was eerder misschien wel een van de zwakkere punten, om tijdens elke sprint in een goede positie te zitten. Dat gaat nu heel erg goed. Er is ook nog meer dan deze Tour. Het is ook goed voor de komende jaren. Ik blijf erin geloven.”