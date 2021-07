Cees Bol na tiende plaats: “Dat is teleurstellend”

Cees Bol kwam er in de massasprint van de tiende etappe van de Tour de France niet aan te pas. De Nederlander van Team DSM strandde in Valence op de tiende plaats, nadat hij in de finale de slag had gemist in de waaiers. “De jongens brachten mij terug, maar idealiter hadden we die energie verbruikt voor de lead-out”, reageert Bol.

“We zaten uit positie toen de waaiers begonnen. Vanaf daar was het vol gas koersen om proberen terug te komen”, aldus de sprintkopman van Team DSM. De inspanning van de ploeg kostte veel krachten. “Ik zat daardoor alleen met Casper Pedersen in de laatste kilometers. We moesten er het beste van maken. Dat is teleurstellend, maar we kwamen allemaal met goede benen uit de rustdag en zullen het de komende etappes weer proberen. Dat is een positief punt.”

Ploegleider Luke Roberts zag het misgaan. “Op een gegeven moment werden de jongens geblokt aan de rechterkant van de weg en verloren zij een paar posities, vlak voordat het peloton op een lint ging”, geeft hij aan. “Daarom moesten ze de situatie herstellen en helaas ook wat jongens opbranden om Cees terug te brengen. Met alleen Casper in steun was het een grote uitdaging. Uiteindelijk liep het niet goed af voor ons vandaag.”