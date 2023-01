Cees Bol maakt in Saudi Tour debuut voor Astana Qazaqstan

Cees Bol mag zich opmaken voor zijn eerste wedstrijdkilometers in het tenue van Astana Qazaqstan. De 27-jarige Nederlander zal vanaf maandag als sprintkopman worden uitgespeeld in de Saudi Tour.

Bol zal dit jaar geregeld in dienst rijden van Mark Cavendish, die eveneens nieuw is bij Astana Qazaqstan, maar de rappe Noord-Hollander krijgt in bepaalde koersen ook zelf de vrijheid om te sprinten. In de Saudi Tour is hij op papier de snelste renner van de Kazachse formatie, en volgen er normaal gesproken ook meerdere kansen op dagsucces.

Bol krijgt in het Midden-Oosten gezelschap van de Italianen Davide Martinelli en Antonio Nibali, Kazachen Nurbergen Nurlykhassym, Igor Chzhan en Artyom Zakharov en de Wit-Rus Alexandr Riabushenko. Zakharov staat dit jaar overigens onder contract bij de opleidingsploeg van Astana Qazaqstan, maar mag in bepaalde wedstrijden ook uitkomen voor de hoofdmacht.

Sprintkopman Bol zal het in de Saudi Tour moeten opnemen tegen onder meer Dylan Groenewegen, Max Kanter, Casper van Uden, Pascal Ackermann, Jonathan Milan, Matteo Malucelli en Simone Consonni. De Saudi Tour (30 januari – 3 februari) telt in totaal vijf etappes.