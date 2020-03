Cees Bol komt niet aan sprinten toe in Kuurne: “Ik was gewoon leeg” zondag 1 maart 2020 om 18:14

Cees Bol werd in Kuurne-Brussel-Kuurne slechts 33ste, nadat in de finale hard voor hem gewerkt werd door zijn ploegmaats van Team Sunweb. De kopman kwam uiteindelijk niet aan sprinten toe. “Ik baal het meest van de finale, omdat we een heel goede koers rijden. Maar op het moment dat ik ervoor kan gaan, dan sta ik geparkeerd. Je voelt dan meteen de teleurstelling”, reageert Bol tegen WielerFlits.