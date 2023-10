donderdag 12 oktober 2023 om 19:07

Cees Bol kan duo van BORA-hansgrohe net niet meer bijhalen: “Jammer, want het was een goede kans”

Weer een ereplaats voor Cees Bol in de Ronde van Turkije. Een tweede en vierde plek had hij al op zak, nu eindigde hij als derde. “Jammer, want het was weer een goede kans”, zegt hij op de site van Astana Qazaqstan.

Bol spreekt van een ‘gevaarlijke finale’. De laatste kilometer kende de nodige (scherpe) bochten, wat leidde tot een valpartij voorin het peloton. “Alexey Lutsenko leidde me goed door de laatste bochten en eigenlijk had ik een goede positie voor de sprint. Maar toen vond er vlak voor mij een valpartij plaats en sloegen twee renners van BORA-hansgrohe een gaatje.”

Het ging om Nico Denz en Matthew Walls, die (in die volgorde) als nummers één en twee over de streep zouden komen. “Ik probeerde nog terug aan te sluiten, maar het was te laat. Het laatste rechte stuk na de laatste bocht was namelijk kort.”

Bol baalt, maar kijkt hoopvol vooruit. “Ik blijf optimistisch en kijk uit naar de resterende etappes voor sprinters”, aldus de Noord-Hollander. Vrijdag staat er een aankomst bergop op het programma en ook zaterdag wacht de renners een pittige etappe, maar de slotrit van zondag biedt weer kansen voor de snelle mannen.