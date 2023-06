Cees Bol heeft (ook) eigen ambities in ZLM Tour: “Wind kan klassiek sprintverloop overhoop gooien”

Video

Cees Bol start aan de zijde van sprinter Mark Cavendish in de ZLM Tour, maar heeft ook zelf de nodige ambities in de Nederlandse rittenkoers. “Ik had eerst en vooral wel zin in de proloog”, zei hij na het afwerken van de chronoproef tegen WielerFlits. De Noord-Hollander had op dat moment de beste tijd.

“Ik dacht dat deze proloog me wel goed zou liggen en voorlopig lijkt het daar ook wel op. Ik hoop dat ik nog een tijdje hoog in de lijst blijf staan”, aldus een tevreden Bol, die in juli als lead-out van Cavendish zal fungeren in de Tour. Heeft hij die taak ook in de ZLM Tour? “In principe is het een groot doel om hier met Mark te sprinten en nog meer aan elkaar gewend te raken richting de Tour.”

“Maar wat ik zei: vandaag was wel een doel”, voegde hij daaraan toe. “Ook staat er een flink windje en rijden we morgen nog steeds door Zeeland. Dat zou een klassiek sprintverloop wel overhoop kunnen gooien. Daar liggen ook nog wel kansen. Maar ja, in de sprints is het wel voor Mark.”

De ZLM Tour is niet de laatste koers voor Bol in aanloop naar de Tour de France. “Kort hierna rijd ik nog de Ronde van België en waarschijnlijk sta ik ook nog aan de start van het Nederlands kampioenschap”, sloot de 27-jarige renner af.

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing favorieten algemeen klassement – Evenepoel vs Roglic