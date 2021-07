Cees Bol (19e): “Terugkeren na die val kostte veel kracht”

Cees Bol kon zich in de dertiende etappe van de Tour de France niet mengen in het sprintgeweld. De Nederlandse renner van DSM was betrokken bij de grote val op 65 kilometer van de aankomst en moest veel krachten aanspreken om terug te keren. Die kracht kwam hij aan het eind tekort.

“Het was een heel chaotische dag”, stelde Bol vast. “We vielen in een afdaling op wat grind met nog zo’n twintig andere jongens. Het was niemands schuld, maar het was het grind op de weg. We eindigden allemaal in de struiken.”

“Met Nils Eekhoff kon ik terugkeren in het peloton, maar het kostte veel kracht. In de finale pakte Nils Ballerini’s wiel, maar die ging vroeg aan. Ik was heel moe van die achtervolging en kon het niet afmaken”, aldus de DSM-sprinter.