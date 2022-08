Cecilie Uttrup Ludwig wint in Scandinavië: “Als wielrenster heb je killer instinct”

Cecile Uttrup Ludwig heeft de vijfde etappe van de Tour of Scandinavia gewonnen. De Deense versloeg Liane Lippert op de zware slotklim. “De laatste drie kilometer was echt alles geven. Mede dankzij mijn ploegmaten heb ik hier kunnen winnen. Vanavond drinken we er misschien wel een glaasje champagne op!”

“Het team heeft zo goed gereden vandaag. We zaten altijd met de hele ploeg in de eerste gelederen van het peloton. Ik moet mijn ploegmaten echt bedanken, ze hebben me continu beschermd. Emilia (Fahlin, red.) en Stine (Borgli, red.) reden een zeer goed tempo op de klim. Het was duidelijk dat ze geloofden in mij”, vertelde een enthousiaste Uttrup Ludwig op de sociale media van FDJ-SUEZ-Futuroscope.

De eerste echte aanval kwam op drie kilometer van de streep. Niet lang daarna reed de Deense weg met Liane Lippert van Team DSM. “Vanaf dat moment was het echt alles geven. Als wielrenster heb je een soort killer-instinct, ik wou echt winnen. Uiteindelijke lukte het me ook, wat het een zeer goede dag voor mij maakte.”

Dankzij haar overwinning is Uttrup Ludwig ook de nieuwe leidster in het algemeen klassement. Lippert volgt op zeventien seconden, met nog een heuvelachtige etappe te gaan in de Tour of Scandinavia. “We willen de leiderstrui mee naar huis nemen. Het zal zwaar zijn, ik verwacht een grote strijd morgen.”