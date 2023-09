zaterdag 30 september 2023 om 14:19

FDJ-SUEZ heerst in Giro dell’Emilia Donne: Cecilie Uttrup Ludwig pakt de zege, Marta Cavalli tweede

Cecilie Uttrup Ludwig heeft de Giro dell’Emilia voor vrouwen gewonnen. De Deense van FDJ-SUEZ was in Bologona – op de iconische San Luca – te sterk voor haar ploeggenote Marta Cavalli en Juliette Labous.

De Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite startte in Carpi en finishte op de beroemde San Luca in Bologna, net als de mannenwedstrijd. De aanloop was bij de vrouwen echter wel totaal anders. De rensters reden ruim negentig kilometer naar de voet van de San Luca (2,1 km aan 10%), die ‘slechts’ twee keer beklommen moest worden. De finish was na 103,5 kilometer bovenop deze venijnige helling getrokken.

Op naar Bologna

Aan demarrages geen gebrek in het openingsuur van de wedstrijd, maar het duurde lang voordat iemand een gaatje sloeg. Half koers was het dan toch raak. Sophie Wright (Fenix-Deceuninck) reed in haar eentje weg en verzamelde een voorsprong van een halve minuut. Voor de eerste beklimming van de San Luca vatte het peloton de Britse echter weer in de kraag. De toppers zouden het uit gaan vechten in Bologna.

Op de eerste keer San Luca was het Sofia Bertizzolo die flink gas gaf. Haar verschroeiende tempo zorgde ervoor dat er op de top nog slechts dertien renners over waren. Naast Bertizzolo zelf, waren dat Urška Žigart, Ane Santesteban (Jayco AlUla), Juliette Labous, Liane Lippert (Team dsm-firmenich), Christina Schweinberger (Fenix-Deceuninck), Gaia Realini (Lidl-Trek), Évita Muzic, Marta Cavalli en Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-SUEZ).

Uttrup Ludwig is de sterkste

Die laatste bleek op de tweede beklimming van de San Luca over de beste benen te beschikken. Ze wist al haar tegenstanders overboord te gooien en kwam solo over de streep. Haar ploeggenote Marta Cavalli reed naar de tweede plaats, Juliette Labous eindigde als derde.