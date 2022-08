Uttrup Ludwig slaat dubbelslag in Tour of Scandinavia, Vos verliest leiding

De koninginnenrit van de Tour of Scandinavia is op naam gekomen van Cecilie Uttrup Ludwig. Op de slotklim bleef de Deense alleen over met Liane Lippert, waarna ze de Duitse in de sprint klopte. Door haar zege nam Uttrup Ludwig ook de leiderstrui over van Marianne Vos.

De ruim 127 kilometer vijfde etappe van de Tour of Scandinavia vond volledig plaats in Noorwegen. Vanuit Vikersund ging het over vlakke dan wel glooiende wegen naar Noresund, waar de slotklim naar Norefjell (11,1 km aan 6,1%) begon. Onderweg moesten wel twee gecategoriseerde hellingen bedwongen worden, maar veel stelde dat niet voor. Het zou dus op de laatste beklimming aankomen.

Marianne Vos startte – na drie zeges in vier dagen – in de leiderstrui, maar de kans leek klein dat ze het geel zou behouden. Veel rensters stonden nog binnen de minuut. Demi Vollering, die normaal gesproken de topfavoriet zou zijn in dit deelnemersveld, kwam in de vierde etappe ten val en stapte zaterdag niet meer op. SD Worx bleef zo met slechts drie rensters over, want Vollerings ploeggenotes Anna Shackley en Niamh Fisher-Black gingen ook niet meer van start, nadat ze vrijdag tegen het asfalt waren gegaan. Fisher-Black liep hierbij een sleutelbeenbreuk op.

Aanval Esmée Peperkamp

Tijdens de eerste kilometers van de etappe waren er meerdere uitvalspogingen. De enige die erin slaagde om echt een gaatje te slaan, was Esmée Peperkamp (Team DSM). De Nederlandse pakte in haar eentje een voorsprong van een kleine halve minuut. Het peloton liet haar een tijdje zwemmen, maar rekende haar vervolgens toch weer in. Het spel kon opnieuw beginnen.

Weer waren er veel demarrages en weer was het uiteindelijk één renster die wegkwam. Ditmaal luisterde de solist naar de naam Sarah Roy. Kort voordat de 36-jarige renster van Canyon//SRAM Racing een voorsprong verzamelde van ongeveer een halve minuut, hadden er overigens ook al wat noemenswaardige feiten plaatsgevonden. Zo had Amber Kraak (Jumo-Visma) nog wat bergpunten verzameld, waarmee ze zich verzekerde van de eindwinst in het bergklassement, en was outsider Yara Kastelijn (Plantur-Pura) ziek uit de wedstrijd gestapt.

Sophie Wright solo richting de slotklim

Een sprong naar voren in de tijd: Roy reed dus op een zeker moment alleen op kop. Achter haal bleef het echter onrustig en zagen we verschillende rensters die de sprong wilden maken. Vijf rensters, met onder anderen Lucina Brand, slaagden daarin. De samenwerking was na de aansluiting echter niet om over naar huis te schrijven en dus kwam alles weer bij elkaar.

De volgende die het probeerde was Sophie Wright (UAE Team ADQ). De 23-jarige Britse kreeg de grootste voorsprong van alle avonturiers: tweeënhalve minuut. Valerie Demey (Liv Racing Xstra) ging vervolgens in de achtervolging, maar zou de aansluiting nooit maken. Wright hield ondertussen niet stand tegen het peloton. Nog voordat de slotklim begon, werd ze weer bij de lurven gegrepen. Nu mochten de favorieten het uitvechten.

Vos past, Peperkamp maakt indruk

De eerste kilometers van de klim werd het tempo bepaald door de vrouwen van FDJ-SUEZ-Futuroscope en Movistar, daarna nam Canyon//SRAM het commando over. Met nog ruim zeven te kilometer te gaan, ging het te hard voor klassementsleidster Marianne Vos. De Nederlandse stribbelde nog even tegen, maar uiteindelijk brak ze definitief. Ze zou het geel vandaag verliezen.

Maar wie zou het overnemen? Liane Lippert had er in ieder geval haar zinnen op gezet, want ze liet de eerdergenoemde Peperkamp de tegenstand afmatten door op kop te rijden. De Nederlandse had blijkbaar nog wat over na haar eerdere inspanningen, want in de groep der favorieten zaten op een gegeven moment nog maar zo’n tien rensters. Op dat moment versnelde Neve Bradbury (Canyon//SRAM Racing). De 20-jarige Australische liep echter op een counter van Lippert en Cecilie Uttrup Ludwig. Anousha Koster kon net niet volgen.

Lippert versus Ludwig

Lippert en Uttrup Ludwig pakten al gauw een behoorlijke voorsprong op hun concurrenten. Het kwam vervolgens aan op een sprint met twee. Daarin toonde Uttrup Ludwig zich de snelste. Daardoor sloeg de Deense een dubbelslag: ze pakte de ritzege en nam de leiderstrui over van Marianne Vos. Ondertussen reed Julie Van de Velde (Plantur-Pura) achter het kopduo naar een tweede plaats in de daguitslag.