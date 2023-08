donderdag 24 augustus 2023 om 18:20

Cecile Uttrup Ludwig: “Het was nog niet mijn beste seizoen, dus dit doet deugd”

Cecile Uttrup Ludwig heeft haar eerste overwinning van het seizoen beet. Een grote opluchting voor de Deense, die in de Tour of Scandinavia Annemiek van Vleuten aftroefde.

“Het was nog niet mijn beste seizoen, dus deze zege betekent extra veel voor mij. Het maakt me zo blij en trots dat ik eindelijk weer kon winnen”, aldus de titelverdedigster in de Scandinavische ronde.

Niet toevallig won Ludwig natuurlijk hier, want ook vorig jaar was ze al de beste op de Norefjell. “Ik hou van deze klim, van beide kanten (lacht). Het maakte me vanochtend ook een beetje nerveus om hier terug te keren, omdat ik wist dat het een van de belangrijkste dagen voor het algemeen klassement zou worden. Ik voelde me goed en wou niet teleurstellen.”

En zo mag de Deense binnenkort misschien met de leiderstrui om haar armen naar haar eigen Denemarken rijden, waar zaterdag de tijdrit in Herning staat te wachten. “Ik koers altijd graag in Noorwegen, en ik ben er altijd goed. Deze rittenkoers is een beetje als een thuiswedstrijd voor mij, omdat we nog naar Denemarken gaan.”