CCC wilde leiderstrui Malecki in Ronde van Polen afstaan aan Deceuninck-Quick-Step donderdag 6 augustus 2020 om 15:25

Kamil Malecki heeft na de diskwalificatie van Dylan Groenewegen en de opgaves van Fabio Jakobsen en Marc Sarreau de leiderstrui in de Ronde van Polen in bezit gekregen. De Pool sprokkelde woensdag vanuit de vroege vlucht genoeg bonificatieseconden om achter de drie zojuist genoemde renners de eerst volgende plaats in het algemeen klassement te bezetten.

Team CCC wilde de leiderstrui aanvankelijk niet accepteren. “Gezien de omstandigheden en uit respect voor Fabio en Marc vonden we het ongepast om de leiderstrui aan Kamil te geven. Daarom hebben we gevraagd of de leiderstrui voor de tweede etappe aan Deceuninck-Quick-Step gegeven kon worden.”

“Volgens de reglementen was dat echter niet mogelijk”, zo laat het team van onder meer Greg Van Avermaet en Ilnur Zakarin weten. Het betekent dat Malecki, die de etappe gisteren als 62ste besloot, de eerste leider in de Poolse WorldTour-wedstrijd is.

“Onze gedachten gaan uit naar Fabio, zijn vrienden, zijn familie en de gehele Deceuninck-Quick-Step-ploeg. We hopen dat Fabio spoedig herstelt”, aldus Team CCC.