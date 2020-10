CCC-Liv niet van start in Brabantse Pijl na positieve coronatest woensdag 7 oktober 2020 om 10:02

Na een positieve coronatest binnen de ploeg heeft CCC-Liv besloten om vandaag niet van start te gaan in de Brabantse Pijl. De formatie laat weten alle noodzakelijke maatregelen te treffen.

Teamarts Tessa Backhuijs legt uit: “Alle rensters en stafleden in de teambubbel zijn dubbel getest voorafgaand aan de Brabantse Pijl. Alle resultaten van beide testrondes waren negatief. Die informatie hebben we tijdig met de UCI gedeeld, op de manier zoals de UCI dat voorschrijft.”

“In de nacht van dinsdag op woensdag, toen de rensters en stafleden al in de als veilig aangemerkte teambubbel zaten, zijn we door een testlab erop attent gemaakt dat een van de testresultaten tóch positief bleek te zijn. Daarop hebben we woensdagochtend onze verantwoordelijkheid genomen en besloten om de gehele ploeg uit koers te houden.”

Marianne Vos, Valerie Demey, Marta Jaskulska, Jeanne Korevaar, Evy Kuijpers en Pauliena Rooijakkers waren naar België afgereisd om deel te nemen aan de Brabantse Pijl.