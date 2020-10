CCC en Greg Van Avermaet denken nog altijd aan Ronde van Vlaanderen zondag 11 oktober 2020 om 09:46

Gescheurde schouderligamenten en meerdere breuken: de diagnose voor Greg Van Avermaet na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik was niet mals. Toch is er nog hoop voor zondag 18 oktober, als de Ronde van Vlaanderen op het programma staat.

In het Academisch ziekenhuis van Luik werden gescheurde schouderligamenten, drie gebroken ribben, een kleine klaplong en een breukje in een ruggenwervel vastgesteld. Het seizoen leek voorbij voor Van Avermaet, maar CCC-ploegleider Valerio Piva heeft nog hoop voor de Ronde van Vlaanderen.

“Ik heb Van Avermaet nog gesproken en hij stelt het al bij al goed. Hij is aan de beterende hand”, zo vertelde Piva voor de start van Gent-Wevelgem. “Krijgt hij van de dokters groen licht, dan zal hij misschien nog starten in de Ronde van Vlaanderen. Zonder conditie? We zien wel.”

Hoop

De voormalige Italiaanse wielerprof liet eerder al weten dat de Belgische klassiekerspecialist geen carrière bedreigende blessures heeft overgehouden aan zijn valpartij. “De dokters zeggen dat er geen gevaar is voor het vervolg van zijn carrière. Als dat wel zo was, dan hadden we nu al beslist dat zijn seizoen voorbij is.”

“Hij heeft zijn strijdlust absoluut niet verloren, maar er is een verschil tussen willen en kunnen. Het wordt heel moeilijk, maar Greg blijft hopen. Als hij blijft hopen, dan wil ik hem dat niet afpakken. Dan ben ik de eerste die met hem mee hoopt.”