Cavendish staat op 33 na sprint uit het boekje: “Zó moet een lead-out”

De teller van Mark Cavendish staat na zijn etappezege in Valence op 33. De vraag over het record van Eddy Merckx bleef de Brit bespaard in het flashinterview, maar de afmaker van Deceuninck-Quick-Step had alle lof over voor zijn ploeg. “Deze lead-out was echt old school, zoals je het leest in de magazines. Zó moet een lead-out”, glundert Cavendish.

“De jongens reden op kop en ik hoefde er alleen maar te sprinten”, aldus de 36-jarige sprinter. “We hebben deze aankomst goed bestudeerd en wilden de snelheid behouden in de laatste bochtencombinatie. We dachten eigenlijk niet aan de waaiers, omdat we wisten dat we een ploeg hebben voor de sprint.”

Nederig

De trein van Deceuninck-Quick-Step was in de laatste vijf kilometer niet weg te slaan van kop. “Ik ben heel nederig. In de trein rijden de wereldkampioen, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen, Michael Mørkøv die naar de Olympische Spelen gaat straks, en dan vergeet ik nog de winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad. Zij rijden allemaal voor mij en ik moet het dan afmaken. Ik hoefde niets te doen tot de laatste 150 meter. Daarvoor wil ik ze bedanken”, zegt Cavendish.

Veertig kilometer voor het einde probeerde BikeExchange namens Michael Matthews op een heuveltje Cavendish nog te lossen, maar dat lukte niet. “We wisten dat ze dat wilden doen. Het verschil is dat ik niet voor die groene trui ga. Ik rijd voor etappezeges en hoop dán op het groen. Maar ik weet ook dat zij iets moeten proberen. Dat is wielrennen. Het verschil is dan ook dat Michael maar een helper had in de finale en ik had een hele ploeg. Die jongens hielpen mij goed over die klim en zo kon ik energie sparen voor de sprint”, legt hij uit.