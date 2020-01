‘Cavendish rijdt Milaan-San Remo en enkele Vlaamse klassiekers’ donderdag 9 januari 2020 om 11:04

Mark Cavendish heeft zijn programma tot en met Milaan-San Remo op papier. De sprinter van Bahrain McLaren begint zijn seizoen in het Midden-Oosten en zal zich daarna in Tirreno-Adriatico voorbereiden op La Primavera. Mogelijk rijdt hij ook enkele Vlaamse voorjaarsklassiekers.

Het seizoen van Cavendish begint volgens Cyclingnews op 4 februari met de nieuwe Tour of Saudi Arabia, een nieuwe rittenkoers van de ASO in het rijke Arabische land. Daarna staan ook nog de Tour of Oman en de UAE Tour op het programma voor de rappe Brit, die deze winter de overstap maakte van Dimension Data naar de Bahreinse WorldTour-formatie.

Via Tirreno-Adriatico werkt Cavendish toe naar Milaan-San Remo, het monument dat hij in 2009 al eens wist te winnen. Daarna reist hij volgens de ploegleiding van Bahrain McLaren mogelijk af naar België voor enkele Vlaamse kasseienkoersen. Welke dat zijn is nog niet bekend.

Voorlopig programma Mark Cavendish in 2020

Tour of Saudi Arabia (4-8 februari)

Tour of Oman (11-16 februari)

UAE Tour (23-29 februari)

Tirreno-Adriatico (11-17 maart)

Milaan-San Remo (21 maart)