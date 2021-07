Cavendish: “Na tien jaar weer een zege in Châteauroux, dat is best wel speciaal”

Mark Cavendish heerst weer zoals vanouds in de massasprints in de Tour de France. De Brit won dinsdag al in Fougères en was vandaag de snelste in Châteauroux. “Ik win na tien jaar weer in deze finishplaats. Dat is best wel speciaal”, klonk het na afloop in de interviewtent.

Cavendish wist in een razendsnelle sprint Jasper Philipsen en Nacer Bouhanni naar de meest ondankbare ereplaatsen te spurten. Het is voor de ervaren sprinter van Deceuninck-Quick-Step zijn 32ste ritzege in de Franse ronde en Cavendish hoeft nu nog maar twee keer te winnen om het ritzegerecord van Eddy Merckx (34 stuks) te evenaren.

“Elke keer als we hier (in Châteauroux, red.) finishen, krijgen we een andere aankomst voorgeschoteld. In 2008 liep de finish heuvelop en ook in 2011 ging het lichtjes bergop. Nu was het weer een snelle finish. Ik won vandaag op een gelijkaardige manier als in de Tour van 2011. In de sprint zelf wilde ik iets langer wachten en besloot ik te switchen naar een andere trein.”

Cavendish was na de finish zeer uitgelaten, maar was ook nog wel kritisch op de andere sprintteams. “Er zijn hier zoveel sterke sprintteams, maar ze vinden het blijkbaar moeilijk om verantwoordelijkheid te nemen. Ik snap niet dat de sprintersploegen niet rijden. Toen we een mannetje in de voorste groep hadden, reden de Franse ploegen wel opeens op kop.”

Record van Merckx

“Dat doen ze echter niet in de achtervolging op de vroege vluchters… Ik begrijp dat niet. Alpecin-Fenix nam vandaag wel weer de verantwoordelijkheid, ze hebben hier ook de sterkste sprintploeg”, aldus Cavendish, die in deze Tour wellicht het record van de grote Eddy Merckx kan evenaren en wellicht verbeteren. “Noem niet zijn naam!”, heeft de Brit het al lachend over Merckx.

“Ik denk er nu nog niet aan. Ik heb zojuist weer een Touretappe gewonnen. Daar werken mensen hun hele leven voor. Als ik goed genoeg ben om vijftig Tourritten te winnen, dan win ik er vijftig. Maar als dit het is, dan is dat zo.”