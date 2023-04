Cavendish laat zich zien in Scheldeprijs: “Ben gelukkig, derde worden is niet slecht”

Mark Cavendish wist zich dit seizoen nog niet te onderscheiden in het tenue van Astana Qazaqstan, maar woensdag gaf de Brit toch weer een teken van leven in de Scheldeprijs. De 37-jarige Cavendish moest in de sprint in Schoten alleen Jasper Philipsen en Sam Welsford laten voorgaan.

Voor Cavendish zal de Scheldeprijs altijd een speciale wedstrijd blijven. De oud-wereldkampioen was in het verleden al zeer succesvol in de ‘sprinterskoers’ met zeges in 2007, 2008 en 2011. Ook was hij al tweemaal tweede en woensdag kwam hij een tweede keer als derde over de streep. “Ik vergeet mijn eerste zege hier nooit. Het was mijn grote doorbraak”, vertelde Cavendish na afloop aan Het Nieuwsblad.

“Natuurlijk wilde ik winnen, maar het draait om meer dan een resultaat. We proberen met Astana de sprinttrein op de rails te krijgen en dat begint te lukken. Je weet dat het een chaos wordt, zeker als er door omstandigheden niet hard gekoerst is. Ik moest van iets te ver beginnen te sprinten, maar de ploegmaats deden het goed. Ik ben gelukkig, derde worden is niet slecht.”

Voor Cavendish is deze derde plaats – na een moeilijke seizoensstart – wel een opsteker richting de Giro d’Italia. Zijn hoofddoel volgt wel pas in juli met de Tour de France. “Juli is nog ver weg. Ik blijft mijn best doen, maar ik koers nog altijd om te winnen.”