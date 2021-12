Cavendish en Quick-Step-Alpha Vinyl zijn het eens over een nieuwe verbintenis

De kogel is door de kerk: Mark Cavendish koerst ook volgend jaar voor Quick-Step-Alpha Vinyl, de ploeg van Patrick Lefevere. De teambaas heeft aan Het Nieuwsblad laten weten dat er een overeenkomst is voor één extra seizoen. Cavendish moet alleen nog een handtekening zetten onder zijn nieuwe verbintenis.

“We zijn rond”, reageert Lefevere kort maar krachtig. Het is nu nog wachten op de handtekeningen, maar die volgen zeer snel. Komende maandag vertrekt de Belgische formatie namelijk naar Spanje voor een stage in Calpe, het bekendste overwinteroord voor profwielrenners. “En Mark is daar zeker bij”, aldus Lefevere. “Alleen mag hij niet vliegen na de klaplong die hij opliep in de Zesdaagse van Gent. We werken aan een oplossing met de auto of de trein.”

Moeizame aanloop

Bijna niemand twijfelde over een langer verblijf van Cavendish bij de Quick-Step-ploeg, maar achter de schermen verliepen de onderhandelingen moeizaam. Lefevere wilde eind november, tijdens de Zesdaagse van Gent, een doorbraak forceren. “Anders wordt het weer uitgesteld. Ik weet dat hij dat ook wil. Elke keer als hij iemand van de ploeg hoort, vraagt hij wat ik gezegd heb”, vertelde de uitgesproken ploegbaas.

Het afronden van de onderhandelingen zat hem in de financiële details. Waar Cavendish een hoger salaris wil, geeft Lefevere hem liever meer winstpremies. Ook de toekomst van Cavendish, die dit jaar een heropleving kende met onder meer vier etappezeges in de Tour de France, na zijn sportcarrière was een onderhandelingspunt.