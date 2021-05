Cavendish en Hodeg kopmannen in Ruta del Sol, Steimle terug na blessureleed

Deceuninck-Quick-Step heeft bekendgemaakt welke zeven renners morgen aan de start staan van de uitgestelde Ruta del Sol. Mark Cavendish en Álvaro José Hodeg zijn de speerpunten van de ploeg in de Spaanse etappekoers.

Na een tiendaagse trainingsstage in Athene keerde Cavendish zaterdag terug in wedstrijdverband in de kermiskoers GP Vermarc, waar hij in het peloton als vijftiende over de streep kwam. Vorige maand, tijdens de Ronde van Turkije, doorbrak hij met vier etappezeges een lange periode van droogte. Zijn laatste overwinning dateerde namelijk uit februari 2018.

Ook brengt Deceuninck-Quick-Step de winnaar van de GP Vermarc, Álvaro José Hodeg, aan het vertrek, net als de Nieuw-Zeelandse kampioen Shane Archbold, Ian Garrison, Stijn Steels, Jannik Steimle en Bert Van Lerberghe. Voor Steimle wordt het zijn eerste wedstrijd sinds Nokere Koerse, waar hij bij een val verschillende blessures opliep.

“Komende week krijgen we een aantal kansen voor mooie resultaten. In de eerste dagen liggen er mogelijkheden voor een ontsnapping en verderop in de week kijken we naar Mark en Álvaro, als er gesprint gaat worden”, zegt ploegleider Tom Steels. “We zijn blij dat Jannik terug is. Het wordt zijn eerste koers in twee maanden en hij bekijkt alles van dag tot dag.”

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor de Ruta del Sol 2021 (18-22 mei)

Shane Archbold

Mark Cavendish

Ian Garrison

Álvaro José Hodeg

Stijn Steels

Jannik Steimle

Bert Van Lerberghe