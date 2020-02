Cavendish: “Alle shit in magazines en op Twitter doet mij niets” donderdag 13 februari 2020 om 10:12

Mark Cavendish vindt het frustrerend dat hij de laatste jaren kritiek kreeg, terwijl hij kampte met het Epstein-barrvirus. De Brit hoopt nu bij Bahrain McLaren die teleurstellende tijd bij Dimension Data achter zich te laten. “Maar dat de mensen het niet begrijpen? Al die shit in jullie magazines of op Twitter, het doet mij niets”, vertelt hij tegen Het Nieuwsblad.

“Vooral omdat ook mensen die het voor het zeggen hadden, meegingen in dat verhaal”, doelt hij op de kritiek van de laatste jaren. “Nu, ik moet toegeven dat toen Mark Renshaw in het verleden Epstein-barr had, ik ook altijd zei dat hij wat flinker moest zijn. Pas toen ik het zelf had, heb ik me bij hem geëxcuseerd.”

Succesvolle Saudi Tour

Het avontuur van de inmiddels 34-jarige Cavendish bij Bahrain McLaren begon in de Saudi Tour. Met succes, want ploeggenoot Phil Bauhaus won twee ritten en het eindklassement. “Het gevoel om weer eens te kunnen winnen, is fantastisch. Daarvoor waren we met de ploeg naar deze Saudi Tour gekomen”, aldus Cav.

De sprinter was in Saoedi-Arabië niet de kopman, maar de bliksemafleider of de lead-out. “Het is de rol van elke wielrenner om te zorgen dat zijn ploeg wint. Meestal betekent dit dat ik als sprinter word uitgespeeld, maar het betekent niet dat ik niet weet wat ik in een andere rol moet doen of dat ik daar niet van kan genieten. A job is a job”, vertelt Cavendish.

Het verschil tussen Dimension Data en Bahrain McLaren heeft de Brit ook al ontdekt. “Ik zit opnieuw bij een ploeg met een plan, een programma, een structuur, een duidelijk doel. Dat geeft me vertrouwen”, zegt hij. “Ik heb altijd gereden voor ploegen die een wedstrijd konden controleren en dicteren. De laatste jaren was dat duidelijk anders.”