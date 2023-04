Cataldo bezig aan razendsnelle revalidatie: Italiaan zit alweer op de fiets

Dario Cataldo heeft, vijf weken na zijn zware crash in de Ronde van Catalonië, weer een eerste keer op de fiets gezeten. Dit is toch een klein medisch wonder: de Italiaan had na zijn val namelijk last van meerdere zware botbreuken.

Cataldo kwam in de openingsrit van de Ronde van Catalonië op hoge snelheid ten val en bleek zijn linker heupkop, rechter acetabulum (het ‘kogelgewricht’ van de heup), meerdere ribben en zijn linker sleutelbeen te hebben gebroken. Daarnaast had hij twee breuken in de lumbale wervelkolom.

De 38-jarige renner van Trek-Segafredo droeg de voorbije weken een nekbrace en kon zich opmaken voor een maandenlange revalidatie, maar Cataldo zat na vijf weken dus al een eerste keer op de fiets. De ervaren klimmer zit nog wel pas in een eerste fase van zijn revalidatie, maar een rentree in het peloton lijkt nu toch een stuk aannemelijker.

Geloof in terugkeer

Cataldo was na een eerste operatie al zeer optimistisch over zijn verdere toekomst als wielrenner. “Ik wil mijn ploeg en de staf van het ziekenhuis in Girona bedanken voor alle steun. Er is nog een lange weg te gaan tot volledig herstel, maar ik beloof jullie dat ik zal terugkeren. Ik kan alleen maar zeggen dat ik blij ben dat ik nog leef, en dat er geen catastrofale consequenties zijn. Het kon nog erger.”