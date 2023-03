Cataldo heeft eerste geslaagde operatie achter de rug: “Ik ben blij dat ik nog leef”

Dario Cataldo heeft vanuit het ziekenhuisbed van zich laten horen. De Italiaan kwam een week geleden zwaar ten val in de openingsetappe van de Ronde van Catalonië en werd met meerdere botbreuken afgevoerd naar het ziekenhuis. De 38-jarige renner heeft inmiddels een eerste geslaagde operatie achter de rug.

Nadat hij in de openingsrit op een kleine zes kilometer van de streep ten val kwam, werd Cataldo naar het ziekenhuis afgevoerd. Hier bleek hij zijn linker heupkop, rechter acetabulum (het ‘kogelgewricht’ van de heup), meerdere ribben en zijn linker sleutelbeen te hebben gebroken. Ook had hij twee breuken in de lumbale wervelkolom. Er is wel geen sprake van neurologische schade.

“Het was allemaal heel erg eng, tot het moment dat ze mijn longen konden stabiliseren”, blikt Cataldo in een post op Instagram terug op een moeilijke periode. “De eerste operatie is goed verlopen en ik zal snel een tweede operatie ondergaan aan mijn gebroken sleutelbeen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik blij ben dat ik nog leef, en dat er geen catastrofale consequenties zijn. Het kon nog erger.”

“Nog een lange weg te gaan, maar ik kom terug”

Toch staat Cataldo voor een zeer lange en zware revalidatieperiode, maar de ervaren klimmer van Trek-Segafredo is optimistisch. “Ik wil mijn ploeg en de staf van het ziekenhuis in Girona bedanken voor alle steun. Er is nog een lange weg te gaan tot volledig herstel, maar ik beloof jullie dat ik zal terugkeren.”