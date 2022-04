Casper van Uden twee keer derde in Bretagne: “Blijf wedstrijden van dit niveau doen”

Casper van Uden, die onlangs opviel met een vierde plaats in de Scheldeprijs, doet momenteel mee aan Le Tour de Bretagne Cycliste (UCI 2.2). Voor Team DSM Development behaalde hij op dag één en dag twee een derde plek. Na de derde etappe, waarin de 20-jarige Nederlander tijd verloor als gevolg van een val, sprak hij met DirectVelo over zijn ervaringen in de Franse rittenkoers.

“De eerste dag haalde de ontsnapping het. Op het einde misten we een paar renners in de achtervolging”, begint Van Uden, die in de eerste rit de sprint van het peloton won. “Gisteren (dinsdag, red.) ging Johan Le Bon (de winnaar, red.) vroeg aan. Ook Jensen Plowright was sneller. Ik denk dat ik het slimmer had kunnen spelen, maar het was nog steeds niet slecht en hij was gewoon sterker.”

Van Uden rijdt dit jaar afwisselend met de hoofdmacht en de opleidingsploeg van Team DSM. Zo doet hij de ene keer mee met profkoersen, terwijl hij op andere momenten weer start in .2-wedstrijden. “Er is een groot verschil tussen wedstrijden bij de profs en deze wedstrijden”, zegt Van Uden daarover. “Met de WorldTour-renners is er in het begin veel meer controle, maar in de laatste twee uur gaat het volle bak en stop het niet meer. Wedstrijden zoals hier duren daarentegen de hele dag”, doelt de Nederlander op Le Tour de Bretagne Cycliste.

“Natuurlijk zijn de WorldTour-renners sterker, maar als je beide soorten wedstrijden vergelijkt, vind ik ze even zwaar. Ik hou van beide stijlen. Ik vind het prima en heb het hier naar mijn zin”, zegt Van Uden, die naast de Scheldeprijs ook Kuurne-Brussel-Kuurne, Le Samyn en Danilith Nokere Koerse al betwistte. “Ik ga nog niet per se heel vaak profwedstrijden rijden, ik blijf wedstrijden van .2-niveau doen. Er zijn doelen die ik nog graag wil behalen, maar welke dat zijn, houd ik nog even voor mezelf”, lacht hij.