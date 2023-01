Casper van Uden jaagt in Saudi Tour op eerste sprintkansen van 2023

Casper van Uden kent een deel van zijn voorjaarsprogramma al. De jonge sprinter van Team DSM, die afgelopen zomer al de overstap maakte van de opleidingsploeg naar de hoofdmacht, gaat zijn seizoen beginnen in de Saudi Tour. Daarna volgen twee Portugese wedstrijden in februari.

De 21-jarige Van Uden staat te boek als sprinttalent. Daarnaast kan hij in klassieke koersen goed uit de voeten. Zo werd hij vorig jaar vierde in een zware editie van de Scheldeprijs, werd hij achtste in de Münsterland Giro en was hij zegezeker in een etappe in de Ronde van de Toekomst.

Het leverde hem halverwege 2022 een transfer op van Development Team DSM naar het WorldTeam. Samen met Alberto Dainese, Sam Welsford en John Degenkolb mag hij gerekend worden tot de sprinters van de Nederlandse formatie.

Wedstrijdprogramma Casper VAN UDEN