Casper van Uden is opnieuw de snelste in Tour de Normandie

Casper van Uden heeft de smaak te pakken in de Tour de Normandie. De jonge Nederlander van de opleidingsploeg van Team DSM won eerder deze week al de tweede etappe van de Franse rittenkoers en was vandaag ook de snelste in rit vier.

In de vierde etappe van de Tour de Normandie (2.2) kregen de renners opnieuw een relatief vlak parcours voorgeschoteld. Tussen startplek Gacé en finishplaats Argentan lagen nog wel enkele korte klimmetjes, maar dit bleek niet lastig genoeg om de rappe mannen te verontrusten. Team DSM Development rook een kans met Van Uden en zette zich dan ook op kop van het peloton.

Vier renners reden een hele tijd voor het peloton uit, maar een massasprint stond in de sterren geschreven en die kregen we dan ook na iets meer dan 160 kilometer koers. De 20-jarige Van Uden kon in de finale rekenen op de nodige steun van zijn ploeggenoten en de jonge Nederlander wist na een perfecte lead-out naar de zege te snellen. Het is voor Van Uden zijn tweede zege in deze Tour de Normandie.

Van Uden kan vrijdag voor de hattrick gaan, aangezien de vijfde etappe van Les Monts d’Aunay naar Bagnoles-de-l’Orne ook iets is voor de aanwezige sprinters. De rit eindigt wel met enkele lokale ronden, met een kort klimmetje als mogelijke scherprechter.