Casper van Uden en Pavel Bittner vanaf 1 augustus prof bij Team DSM

Casper van Uden en Pavel Bittner maken op 1 augustus hun profdebuut. Beide sprinters promoveren van de opleidingsploeg van Team DSM naar het WorldTeam van de Nederlandse formatie. De Nederlander won dit jaar etappes in de rondes van Normandië en Bretagne, terwijl hij voor het profteam al vierde werd in een zware editie van de Scheldeprijs. De Tsjech en hij tekenen allebei tot het einde van 2024.

Het was nochtans opvallend dat Van Uden na een sterk 2021 niet al werd overgeheveld, zoals Leon Heinschke, Marius Mayrhofer, Tim Naberman en Henri Vandenabeele dat wel werden. De snelle Nederlander – die ook goed uit de voeten kan in de klassiekers – kijkt uit naar zijn stap naar de WorldTour. “Dit is een droom die uitkomt. Sinds mijn komst in 2020 voel ik me comfortabel bij deze ploeg, de manier van werken en hoe we mijn ontwikkeling planden. Dat is tot op heden erg goed gegaan.”

“Ik heb al kunnen wennen aan het WorldTeam, omdat ik al een aantal wedstrijden met ze reed”, wijst Van Uden op de mixregel van de UCI, die het mogelijk maakt dat renners van een opleidingsploeg kunnen meedoen met het profteam en vice versa. “Mijn toekomstig ploeggenoten hebben me steeds een warm welkom gegeven, waardoor de transitie hopelijk makkelijker verloopt. Ik wil bij dit team veel leren en verder groeien, zodat ik in de toekomst hopelijk een van de kopmannen kan zijn”, vertelt hij.

Bittner ontwikkelt zich razendsnel

Bittner won als eerstejaars belofte in 2021 al een rit in de Vredeskoers, nadat hij als laatstejaars junior in het coronaseizoen 2020 zilver bemachtigde op het EK op de weg. Hij verwees daar Arnaud De Lie naar het brons, terwijl Kasper Andersen (Hagens Berman Axeon) hem in een millimetersprint voorbleef. “Op dit moment is er veel onderling vertrouwen”, zegt Bittner over zijn samenwerking met Team DSM. “Dit is voor mij de perfecte plek om als renner te groeien, maar ook zeker als mens.”

“De sprong van de junioren naar de beloften was groot, maar dankzij een goed trainingsplan van het team kon ik me sterk ontwikkelen”, gaat Bittner verder. “Ik ben uitgegroeid tot een veel betere renner en ik merk ook dat ik koersen beter doorzie en lees dan dat ik voorheen deed. Ik heb hier al veel geleerd bij zowel de opleidingsploeg als het hoofdteam, maar ik heb het gevoel gekregen dat ik in het WorldTeam thuishoor. Nu wil ik ervaringen opdoen en mezelf op een gestage wijze verder ontwikkelen.”

Rudi Kemna in zijn nopjes

Rudi Kemna is vanzelfsprekend blij met beide jonge talenten. “Pavel is slim en hij voegt veel toe aan ons team met zijn manier van werken en denken. Hij is een rustige jongen, maar wel iemand die alles goed overdenkt en waarde toevoegt. Hij is iemand die zich volledig geeft in het teambelang, maar hij is ook erg getalenteerd om voor zichzelf te rijden. Pavel kan zijn rol spelen in een lead out, maar hij werd ook al negende in de profkoers Rund um Köln. Daarvan raakten wij erg onder de indruk.”

“Daarnaast is het mooi om gezien dat Casper na drie jaar te hebben samengewerkt, klaar is voor promotie naar het WorldTeam”, gaat Kemna verder. “Hij is heel veelzijdig, want hij kan korte klimmetje en kasseien goed aan. Maar daarnaast heeft hij een sterk eindschot dat hem al meerdere zeges heeft opgeleverd. Naast de fiets is hij een slim en aangenaam karakter, die altijd wil luisteren naar advies en openstaat om eerlijke gesprekken te voeren. We kijken er naar uit om samen verder te groeien.”