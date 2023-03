Casper van Uden derde in Milaan-Turijn: “Kon mijn eigen sprint rijden”

Casper van Uden werd woensdag derde in Milaan-Turijn, maar was daarmee niet de beste Nederlander in de uitslag. De sprinter van Team DSM zag namelijk Arvid de Kleijn winnen. Toch kan Van Uden leven met zijn derde plek. “Het ging heel goed vandaag”, is dan ook zijn eerste conclusie.

“We namen als ploeg de controle in handen en wilden onze eigen wedstrijd rijden. Dat is gelukt”, aldus de kopman van Team DSM. “In de finale werd het heel hectisch, maar kwamen we vroeg op kop en konden daardoor onze eigen kant van de weg kiezen. Daar hielden de jongens mij goed van voren. Even raakten we elkaar kwijt, maar we vonden elkaar snel terug in aanloop naar de laatste bocht.”

In de sprint kwam Van Uden tekort om mee te doen om de winst. De Kleijn en Fernando Gaviria waren te sterk. “Ik kwam vroeg op kop, maar kon wel alles geven en mijn eigen sprint rijden na de laatste bocht. Dat was genoeg voor een derde plaats”, vertelt Van Uden. “Het is mooi om met deze podiumplaats iets terug te doen voor de ploeg.”

Ploegleider Luke Roberts van Team DSM zag zijn renners goed rijden in de finale, al leek het even mis te gaan. “Maar de jongens vonden elkaar snel op een cruciaal punt en konden zo een goede lead-out doen voor Casper. Al met al heeft de ploeg goed werk geleverd en zijn we blij met de podiumplaats”, stelt Roberts.

