Casper van Uden bezorgt Nederland nieuwe zege in de Tour de l’Avenir

Nadat Nederland donderdagavond al de proloog won, mocht de nationale selectie zaterdag opnieuw feestvieren in de Tour de l’Avenir. Casper van Uden was namelijk de snelste in de massasprint. Sebastian Kolze Changizi (Denemarken) werd tweede, Samuel Watson (Groot-Brittannië) derde.

De tweede etappe van de Tour de l’Avenir was 121,6 kilometer lang en ging van Benet naar Civray. Op de route lagen geen grote obstakels, maar de finale was niet eenvoudig. Met nog zo’n tien kilometer te gaan, doemde een klimmetje van de vierde categorie (800m à 4,5%) op. Daarna reden de renners in Civray twee lokale rondjes op een glooiend parcours. De laatste honderden meters liepen omhoog.

Met de gele trui om de schouders van de Noor Sôren Wærenskjold, die vrijdag de rit won na een late uitval, vertrok het peloton ’s middags vanuit Benet. De vlucht van de dag die vervolgens tot stand kwam, bestond uit drie renners. Félix Stehli (Zwitserland), Darren Rafferty (Ierland) en Carson Miles (Canada) kregen een voorsprong van zo’n vier minuten.

Nederlandse sprinttrein

Het verschil werd langzaam maar zeker wat teruggebracht, waarna op twintig kilometer van de streep Rafferty zijn medevluchters moest laten gaan. Stehli en Miles zetten nog even door. Op het moment dat ze bijna gegrepen werden, met nog twaalf kilometer te gaan, sprong Stehli nog een keer weg. Nu deed hij dat met de Italiaan Lorenzo Milesi. Het duo pakte een mooie voorsprong, maar werd in de ultieme slotfase toch nog voorbij gestormd.

Dat gebeurde door de Nederlandse sprinttrein. De nationale selectie zette Casper van Uden in perfecte positie af, waarna de 21-jarige sprinter het vakkundig afmaakte. Hij verwees de Deen Sebastian Kolze Changizi en de Brit Samuel Watson naar de plaatsen twee en drie.