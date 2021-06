Casper van Uden (3e): “Jumbo-Visma kon met vier man vooraan blijven gaan”

Casper van Uden was een van de zeven renners die meezat in de goede vlucht op het NK voor beloften. Uiteindelijk greep de renner van Development Team DSM het brons. “Je wil altijd winnen, maar je moet ook realistisch zijn”, bekent hij na afloop. “Jumbo-Visma kon met vier man vooraan blijven gaan. Dan is de tweede plaats waarschijnlijk het hoogst haalbare. Op het einde reed er nog iemand weg.”

Van Uden was tussen Hidde van Veenendaal, Lars Boven, Tim van Dijke en Mick van Dijke een eenling in de kopgroep, die al na veertig kilometer wegreed. Met een derde plaats kan hij dan ook goed leven: “Ik ben er zeker wel blij mee. Toen ook Mick van Dijke wegreed, moest ik koel blijven en vol blijven gaan voor die laatste medaille. Ik voelde ook wel dat wij met zijn drieën de sterkste renners in koers waren.”

“Aan het begin van de wedstrijd had ik als taak om mee te zitten elke keer als er iemand anders van Jumbo meezat, zij waren duidelijk het sterkste blok. Ik heb het zelf een aantal keer geprobeerd, maar op een gegeven moment trokken we met een aantal man door en zo gebeurde het.”

Van Uden zelf had toen al een aantal keer op zijn adem getrapt. “We gingen de eerste paar keer behoorlijk hard omhoog. Maar ik wist ook dat op deze steile beklimmingen je niet veel aan in het wiel rijden zou hebben. Als ik afzie, dan ziet iedereen af”, eindigt hij.