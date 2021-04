Caruso en Haig kopmannen bij Bahrain Victorious in Romandië

Damiano Caruso en Jack Haig krijgen bij Bahrain Victorious de vrijheid om een goed klassement te rijden in de Ronde van Romandië. In de twee ritten tegen de klok wil de ploeg met Jan Tratnik meestrijden om de dagzege. Met Sonny Colbrelli en Phil Bauhaus heeft het team ook twee snelle mannen in Zwitserland aan het vertrek.

Tratnik won bij zijn vorige deelname aan Romandië in 2019 de proloog door Neuchâtel, waarbij hij zijn landgenoot Primož Roglič net te snel af was. Dit jaar hoopt de ploeg met de Sloveen opnieuw hoge ogen te gooien in de proloog door Oron en de afsluitende tijdrit door Fribourg. “De Ronde van Romandië heeft twee tijdritten, die voor ons om verschillende redenen belangrijk zijn”, vertelt ploegleider Rolf Aldag.

“Jan Tratnik heeft in de Ronde van Romandië de proloog al eens gewonnen, dus we denken dat hij een mooie kanshebber is. Daarnaast willen we met het oog op onze klassementsambities zo goed mogelijk uit de proloog en de slottijdrit komen. We gaan de tijdrit vooraf alvast verkennen, zodat we mentaal voorbereid zijn. Ook zijn er twee sprintetappes, waarvan een met een heuvel in de finale die Sonny Colbrelli goed moet liggen”, gaat de 52-jarige Duitser verder.

“Voor onze klassementsambities hebben we Caruso, die het in deze bergachtige wedstrijd goed moet kunnen doen. Ook hebben we Jack Haig, die op de beklimmingen met de besten mee moet kunnen. We richten ons met name op de vierde etappe met Caruso, Haig en ook Pernsteiner en Williams. We willen aanvallend en agressief koersen om het alle anderen zo moeilijk mogelijk te maken. We zijn erg gemotiveerd en kijken uit naar deze geweldige wedstrijd”, aldus Aldag.

Bahrain Victorious voor de Ronde van Romandië 2021

Phil Bauhaus

Damiano Caruso

Sonny Colbrelli

Jack Haig

Hermann Pernsteiner

Jan Tratnik

Stephen Williams