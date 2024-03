woensdag 13 maart 2024 om 08:16

Carter Bettles wint sprint der favorieten in Tour de Taiwan, Iván Cobo nieuwe leider

De Australïer Carter Bettles heeft de vierde etappe van de Tour de Taiwan op zijn naam geschreven. In een lastige etappe met veel klimwerk wist hij aan de meet af te rekenen met zijn concurrenten in een klein groepje overgebleven favorieten. De renner van Roojai Insurance was de snelste in de sprint en pakt zo de tweede ritzege uit zijn carrière.

In Taiwan stond er op dag vier een stevig parcours uitgetekend voor de renners. Van Nantou City nar Yuchi moesten de renners 167.2 kilometer afleggen, waarvan het grootste gedeelte op en af liep. Een klim van de tweede categorie en een klim van de eerste categorie vormden de obstakels van de dag. De top van deze laatstgenoemde klim lag op een kleine twintig kilometer van de finish.

Direct na de start mochten de renners al beginnen met klimmen, waarbij zij gestaag zo’n veertig kilometer bergop zouden rijden. Op deze stroken maakten Sebastián Mora (Burgos-BH), Matteo Malucelli (JCL Team UKYO), David Martin (Polti Kometa), Tegsh-bayar Batsaikhan (Roojai Insurance) en Siim Kiskonen (Voltas-Tarty 2024 by CCN) zich los van het peloton. Zij kregen een voorsprong van twee minuten.

Kaf van het koren

In het midden van de etappe volgde een lange afdaling, die gevolgd werd door een lange aanloop richting de tweede klim naar Shuan Zhang Temple. Het peloton hield de voorsprong rond de twee minuten, waarna op de slotklim de vijf vluchters hun marge langzaam zagen verdampen. Op 28 kilometer van de meet was het voor hen dan ook gedaan.

Iván Cobo beloonde vervolgens het harde werk van zijn ploeg Equipo Kern Pharma en koos de aanval. De 24-jarige Spanjaard wist een kleine voorsprong te pakken, maar werd 12 kilometer voor de meet toch weer gegrepen door de andere favorieten. In de sprint toonde Carter Bettles (Roojai Insurance) zich de snelste. Iván Cobo hoefde niet te treuren om zijn vijfde plek. Na dag vier neemt hij de leiderstrui over van Mason Hollyman (Israel-Premier Tech).