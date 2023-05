Carter Bettles wint lastige heuvelrit Tour of Japan, Jeroen Meijers derde

De derde etappe van de Tour of Japan is gewonnen door Carter Bettles. De Australiër van Victoire Hiroshima kwam na een lastige heuvelrit solo aan. Achttien seconden later sprintte Luke Lamperti (Trinity Racing) op de punchaankomst naar plek twee. Jeroen Meijers (Terengganu Polygon) werd derde.

De renners kregen op de derde dag van de Tour of Japan een rit van 127 kilometer voorgeschoteld. Er moesten acht rondes rond Inabe afgelegd worden met telkens één klim, bestaande uit twee trapjes. Het eerste trapje (waarna de streep was getrokken) was negenhonderd meter aan 4,3%, het tweede trapje was even lang aan 8,8% procent.

Op dit lastige parcours wist Bettles alleen weg te rijden en weg te blijven. Achter hem bleef een groep van zo’n veertig renners over, die in de laatste lastige kilometer streden om plek twee. Lamperti bleek over de beste punch te beschikken. Meijers, maandag al vierde, kwam als derde over de streep. Francesco Mancebo eindigde ook tussen de mensen: de 47-jarige Spanjaard werd twaalfde.

Door de bonificatieseconden heroverde Lamperti de leiding op Georgios Bouglas. Jeroen Meijers schoof op van plek tien naar vijf. De Nederlander heeft een achterstand van acht seconden op Lamperti.