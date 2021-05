Carretero wint in Ronde van Asturië, Quintana nog steeds aan de leiding

Het gaat nu ineens hard met het zegeaantal van Movistar. Een dag na de zege van Marc Soler in de Ronde van Romandië is het Hector Carretero die wint in de Ronde van Asturië. De Spanjaard was zaterdag de beste in de etappe naar Cangas del Narcea. Ploeggenoot Einer Rubio werd tweede, Nairo Quintana derde. Hij behield de leiderstrui.



Twaalf renners kozen zaterdag het hazenpad, onder wie ook de Nederlander Alex Molenaar. Samen met ploeggenoot Angel Madrazo, Daniel Viegas, Mathieu Burgaudeau, Alessandro Fedeli, Lucas De Rossi, Orluis Aular, Unai Cuadrado, Robigzon Oyola, Ibon Ruiz, Ander Okamika en Oscar Pelegri reed de renner van Burgos-BH een voorsprong van enkele minuten bij elkaar.

In de aanloop naar de Alto del Acebo werd hun voorsprong teniet gedaan door Arkéa-Samsic en Movistar. Eenmaal op deze beklimming waren het Einer Rubio en Victor de la Parte die het van ver probeerden. Veel ruimte kregen zij niet: nog voor de top sloten zes renners, waaronder Quintana en Carretero, weer aan.

In de afdaling naar Cangas del Narcea werd duidelijk dat een van deze acht renners zou gaan winnen. Movistar wist vervolgens het overtal uit te spelen. Met Carretero en Rubio eindigden zij op de eerste en tweede plaats in de daguitslag.

De Ronde van Asturië eindigt op zondag met een etappe naar de Alto del Naranco.