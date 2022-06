Carlos Verona boekt eerste profzege: “Vandaag moest het gebeuren”

Carlos Verona won als prof nog nooit, maar zaterdag wist de Spanjaard in het Critérium du Dauphiné al dat het wel eens zijn dag zou kunnen worden. “Ik had het vertrouwen. Movistar en ik wisten dat het vandaag moest gebeuren en zij deden er alles aan om mij mee in de vlucht te krijgen”, aldus de ritwinnaar in het flashinterview.

“Het is echt ongelooflijk”, jubelt de Spanjaard verder. “Dit is mijn eerste zege als prof. Ik had nog nooit gewonnen, maar ben er wel al vaak dichtbij geweest. Ik ben wielrenner geworden om te winnen, dus als dat het dan een keertje lukt is het mooi. Ook om een mooie foto voor thuis te hebben. Het was een zwaar jaar, dus deze zege is voor mij heel emotioneel.”

“Ik heb ook wel geluk gehad. Ik wist dat Primož Roglič er aan zat te komen en dat het dan nog wel eens hard kan gaan. Gelukkig gaf Patxi Vila mij precies de juiste gegevens door, waardoor ik niet in de stress raakte”, aldus Verona.