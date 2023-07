Carlos Rodríguez wint bij Tourdebuut: “Gek om te winnen van zulke grote namen”

Video

Carlos Rodríguez wist vandaag enigzins verrassend de veertiende etappe van de Tour de France te winnen. De Spanjaard wist in de afdaling Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard voorbij te rijden nadat hij eerder was gelost op de Col de Joux Plane. “Het is geweldig, ik heb er geen woorden voor”, zei hij in het flashinterview.

Rodríguez zal zich zijn debuut bijna niet beter kunnen hebben voorgesteld. “Het is al een droom om hier te zijn, en des te meer om hier een etappe te winnen. Het is de grootste koers ter wereld. Ik heb dit altijd gewild en nu heb ik hem gewoon, ik ben er echt superblij mee”, zei de renner van INEOS Grenadiers. “Ik ben heel dankbaar voor het vertrouwen van het team en het werk dat ze voor me hebben gedaan.”

Of Rodríguez dacht nog te kunnen winnen toen hij gelost werd op de Col de Joux Plane. “Nee, eerlijk gezegd niet. Op de beklimming probeerde ik mijn eigen tempo te rijden. De afdaling wilde ik zo snel mogelijk doen. Vingegaard en Pogacar begonnen naar elkaar te kijken, dus ik ging vol gas. Ik kan best aardig dalen en daar wilde ik gebruik van maken. Ik nam niet te veel risico’s, maar ik kwam wel een paar keer bijna ten val.”

Geïnspireerd door Kwiatkowski?

Voor INEOS Grenadiers is het de tweede ritoverwinning op rij, nadat Michal Kwiatkowski gisteren al won op de Grand Colombier. “Niet alleen zijn overwinning inspireerde me, maar ook het werk dat hij heeft gedaan. Vandaag zat hij in de kopgroep, maar hij liet zich terugzakken om te knechten. Hij ging vandaag drie keer in tien minuten naar de auto’s om water voor ons te halen. Hij heeft echt het verschil gemaakt”, zei hij lovend.

Niet alleen pakte de 22-jarige renner ritwinst, ook schuift hij op naar plek drie in het klassement ten koste van Jai Hindley. “Het doel vandaag was om tijd te pakken. Dat is gelukt, dus daar zijn we blij mee. We gaan hiervan genieten, maar ik moet me ook focussen op het herstel voor morgen”, besloot de kersverse ritwinnaar in de Tour.

Rodríguez klopt grote namen

De Spanjaard verscheen ook nog voor de camera van WielerFlits, waar hij zijn ongeloof uitsprak over hoe hij renners als Vingegaard en Pogacar wist te kloppen. “Ik geloof het nog niet. Het is gek om hier gewonnen te hebben met al die sterke mannen. Vandaag waren ze veel sterker, dus ik heb niet echt met hen gestreden, maar ik ben heel blij”, besloot hij nuchter.