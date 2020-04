Carlos Betancur wil carrière afsluiten bij Movistar zondag 5 april 2020 om 14:44

Carlos Betancur hoopt dat hij zijn loopbaan af kan sluiten bij Movistar. Dat heeft de Colombiaanse klimmer gezegd tegen Ciclismo Internacional. “Dan eindig ik in alle rust bij een ploeg die het beste in je naar boven wil halen. Ik zou graag doorgaan tot ik 38 ben en wil dan terug naar Colombia”, aldus Betancur.

“Bij Movistar voel ik mij goed, dus als het kan zou ik mijn carrière bij Movistar af willen sluiten”, zegt de inmiddels 30-jarige Betancur, die dus nog acht jaar door zou willen gaan. “Tegenwoordig stoppen renners op hun 42ste of 43ste, dus dat vind ik niet oud.”

Nog geen economische problemen voor Movistar

Het coronavirus treft ook Betancur en Movistar. “Het coronavirus maakt mij nogal bang. Ik denk dat veel ploegen de afgelaste wedstrijden gaan voelen”, laat hij weten. Zelf zit de Colombiaan, die eigenlijk de Giro d’Italia zou rijden, ook thuis. “’s Ochtends doe ik een uur op de rollen met een nuchtere maag, dan doe ik krachttraining en in de middag rijd ik nog twee uur. Op de rollen doe ik rustig aan, want ik droog snel uit als ik mij te veel inspan.”

Waar meerdere ploegen, zoals Astana, Bahrain-McLaren en Lotto Soudal, snijden in de salarissen, heeft Movistar dat nog niet gedaan. “Bij ons hoor ik niet veel problemen”, aldus Betancur. “Het is een telefoonmaatschappij en ook het internet staat niet stil, omdat mensen veel bellen en elkaar online benaderen. We hebben nog niets van de ploeg gehoord over economische gevolgen.”

‘Het respect in het peloton is verdwenen’

Betancur heeft al negen seizoenen als prof achter de rug, sinds hij in 2011 debuteerde bij Acqua e Sapone. Sindsdien heeft het ‘enfant terrible’ van weleer veel zien veranderen. “In het peloton is het respect verdwenen. Renners hebben zelfs geen respect meer voor Alejandro Valverde. Sommige jonge renners spreken slecht over hem. Ik denk dat respect van huis uit komt, maar op dit moment is dat er niet meer”, ziet Betancur. “Valverde is een monster, een heel goed mens en een goede ploeggenoot. Hij zoekt de verbinding binnen de ploeg. Zelf ben ik ook rustiger geworden.”