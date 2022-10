Carlijn Achtereekte blijft een jaar langer bij Jumbo-Visma

Carlijn Achtereekte fietst ook in 2023 voor de vrouwenploeg van Jumbo-Visma. De voormalig langebaanschaatster maakte dit jaar de overstap naar de wielerwereld. “De ploegleiding en Achtereekte hebben veel vertrouwen in een vervolg van de samenwerking”, valt er te lezen in een perscommuniqué.

De uit Lettele afkomstige Achtereekte (32) kwam vijf jaar lang als schaatsster uit voor Team Jumbo-Visma en maakte in juni van dit jaar de overstap naar het wielrennen. De Olympisch kampioene op de 3000 meter maakte haar debuut als profrenster tijdens de Tour de Suisse. Daar passeerden veel facetten van het wielrennen de revue, zoals tijdrijden en klimmen. De renster kwam ook in actie tijdens de Vårgårda WestSweden, de Tour of Scandinavia en de Ceratizit Challenge by La Vuelta.

“In Scandinavië heb ik voor het eerst ervaren hoe het is om een bijdrage te kunnen leveren aan de prestaties van het team”, blikt Achtereekte nu terug op haar eerste stapjes als profwielrenster. “Marianne Vos reed heel sterk en had al drie etappes gewonnen. Ook op de laatste dag wilden we voor haar gaan. Ik kreeg die ochtend dan ook een duidelijke opdracht mee van de coach. We hebben de kopgroep teruggehaald en Marianne goed af kunnen zetten voor de laatste lokale ronde. Ze maakte haar favorietenrol waar en werd eerste. Dat gaf zoveel voldoening. Het voelde alsof ik zelf gewonnen had.”

Ruwe diamant

Volgens Rutger Tijssen, sporttechnisch manager van Team Jumbo-Visma Women, heeft Achtereekte in de voorbije maanden bewezen dat ze past binnen de ploeg. “Carlijn is een ruwe diamant. We zien veel potentie bij haar die ze nog lang niet volledig benut. We gaan haar dus verder begeleiden zodat ze nog veel vaker een belangrijke rol kan vervullen voor het team. Ik verwacht dat ze volgend jaar vooral in de zwaardere etappekoersen goed tot haar recht zal komen.”

Achtereekte heeft zichzelf ten doel gesteld om een goede trainingswinter te draaien zodat ze fit aan het voorjaarsseizoen kan beginnen. “Ook 2023 wordt weer een ontdekkingstocht, want ik heb nog nooit een voorjaarsklassieker gereden. Maar ik heb er heel veel zin in en weet dat het goedkomt.”