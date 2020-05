Cardioloog kritisch over aanpak UCI: “Geen bewijs dat covid-19 problemen geeft met het hart” dinsdag 19 mei 2020 om 08:52

De UCI neemt in zijn medisch protocol geen risico: elke renner met een bevestigde of vermoedelijke besmetting met Covid-19 wordt gevraagd bijkomende tests uit te voeren om te zien of er hartafwijkingen zijn. De Vlaamse cardioloog Marc Gewillig is kritisch over die aanpak. “Er is geen bewijs dat het virus problemen geeft met het hart. Een snotneus is even gevaarlijk.”

“Er is nog meer onderzoek naar Covid-19 nodig, maar de voorlopige bevindingen lijken toch te wijzen op een bepaalde gevoeligheid van de hartspier”, zegt Lotto Soudal-ploegdokter Jens De Decker. Het team liet vorige week zijn Belgische renners al bloedtests afnemen. Geen van hen testte positief op het virus, maar de volgende stap was een harttest geweest. Omdat virale infecties (bof, griep en dus ook corona) ontstekingen kunnen veroorzaken en organen zoals het hart kunnen aantasten.

Overdreven

Daarbij worden cellen afgebroken, wat kan leiden tot groei van littekenweefsel. Dat kan op zijn beurt oorzaak zijn van hartritmestoornissen. Daarom wil de UCI geen risico nemen en verplicht het cardiologische onderzoeken bij elke renner die vermoedelijk of effectief besmet is met Covid-19.

Maar cardioloog Marc Gewillig van het UZ Leuven, vindt die aanpak zwaar overdreven. “Er is een risico, zoals bij elke virale infectie, maar dat is niet groter dan de kans dat je een vliegtuig op je hoofd krijgt tijdens het fietsen. De coronapatiënten waarbij hartproblemen vastgesteld zijn, zijn hoofdzakelijk oude, dikke mannen”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

EHBO

“Je kan die gegevens niet extrapoleren naar gezonde jonge sporters. Ik maak er een karikatuur van, maar je kan een jonge topatleet niet vergelijken met een 65-plusser die al jaren zijn tenen niet heeft gezien omdat zijn pens in de weg hangt. Er is geen bewijs dat covid-19 significante problemen geeft met het hart. Op dit moment is een snotneus even gevaarlijk. Het gaat om uitzonderingen van uitzonderingen van uitzonderingen.”

Gewillig zegt vanuit breder perspectief naar de zaak te kijken. “Ik weet niet hoeveel dit gaat kosten, maar men zou de tijd, het geld en de energie beter steken in het verplicht aanleren aan het ABC van EHBO. Als elke renner, ploegleider en begeleider de eerste zorg en hartmassage kan toedienen, zullen we meer levens redden. Ik vermoed dat het resultaat van al die tests bedroevend zal zijn.”