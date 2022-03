Carapaz wint in Ronde van Catalonië, vluchtgenoot Higuita nieuwe leider

Richard Carapaz heeft de zesde etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De Ecuadoriaan van INEOS Grenadiers reed vrijwel de hele dag voorop samen met Sergio Higuita en versloeg de Colombiaan van BORA-hansgrohe in de sprint. Higuita nam wel de leiderstrui over van João Almeida.

Op de voorlaatste dag van de Volta a Catalunya kregen de renners een 167,6 kilometer lange etappe voor de wielen geschoven, waarin een slordige drieduizend meter hoogteverschil moest worden overwonnen. Onderweg lagen twee beklimmingen van de tweede categorie en één van de eerste categorie. De top van de Coll de la Teixeta (5,8 km aan 4,1%), de laatste klim van de dag, lag op iets minder dan dertig kilometer van de streep.

Valverde start niet

Voor de start waren er al enkele uitvallers. Onder de in totaal acht opgevers onder andere David Dekker en Alejandro Valverde. Dekker besloot zich toe te gaan leggen op Dwars door Vlaanderen, Valverde kampte de voorbije dagen met fysieke ongemakken na zijn val in Strade Bianche. Laatstgenoemde had ook last van allergie en ademhalingsproblemen, volgens de ploeg en hemzelf niet coronagerelateerd.

Op de eerste (en gelijk ook zwaarste) klim van de dag, de Coll de Les Llebres-Mussara, kwam er gelijk vuurwerk. INEOS Grenadiers gaf flink gas, vooral onder aanvoering van Luke Plapp. Klassementsleider João Almeida kwam hierdoor in de problemen, want de als tweede geplaatste Nairo Quintana reed bergop bij hem weg. Uiteindelijk waren het echter Richard Carapaz en Sergio Higuita die het grote gevaar vormden voor de Portugees van UAE Emirates. De twee Zuid-Amerikanen gingen er namelijk samen vandoor en vormden de rest van de dag een sterke tandem.

Higuita virtuele leider

Het duo reed een maximale voorsprong van meer dan drieënhalve minuut bijeen. Dat betekende dat Higuita, de nummer drie van het klassement (op zeven seconden van Almeida), virtueel ruim aan de leiding stond. UAE leidde dan ook de achtervolging. In eerste instantie zorgde hun werk ervoor dat het gat weer wat gereduceerd werd, maar later groeide de voorgift van de twee juist weer. Op een gegeven moment schoot Uno-X de ploeg uit de Emiraten echter te hulp, wat ervoor zorgde dat de voorsprong opnieuw slonk.

Op de top van de Coll de la Teixeta, de laatste klim van de dag, had het duo niettemin nog altijd zo’n twee minuten marge. In de afdaling leidde de jonge Juan Ayuso de achtervolging, maar hij ging daarbij zo hard, dat de rest van het peloton niet kon volgen. Zeker zijn kopman Almeida niet, die op de natte wegen moeite had om de betere dalers te volgen en op een gaatje kwam. Na de afdaling zouden de breuken in de grote groep evenwel weer hersteld worden.

Carapaz het dagsucces, Higuita de leiderstrui

Bij de twee koplopers kwamen Almeida en de zijnen echter niet meer, ondanks dat de Portugees in de laatste kilometers zelf nog wegsprong uit de grote groep. De hoofdmacht zou uiteindelijk op meer dan vijfenveertig seconden van de twee smaakmakers binnenkomen. Die moesten nog strijden om de overwinning. Daarbij leek Higuita een dubbelslag te halen door in de sprint gelijk een gaatje te slaan, maar op de meet kwam Carapaz er nog voorbij. Zo hadden beide vluchters hun prijs: de een de dagzege, de ander de leiderstrui.