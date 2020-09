Carapaz richt zich op Vuelta: “Ik zal het kopmanschap delen met Froome” dinsdag 22 september 2020 om 14:44

Richard Carapaz wist afgelopen zondag zijn eerste Tour de France uit te rijden, maar de Ecuadoraan kijkt nu alweer vooruit naar zijn volgende doelen. De renner van INEOS Grenadiers zal zondag deelnemen aan het WK wielrennen in Imola, om vervolgens toe te werken naar de Vuelta a España.

Carapaz, die in de Tour op jacht ging naar de bolletjestrui, zal naar eigen zeggen het Vuelta-kopmanschap delen met de vertrekkende Chris Froome. “Ik ben blij met de opgedane ervaringen in de Tour. Ik weet dat de mensen in Ecuador hebben genoten van mijn optreden”, zo vertelt de Girowinnaar van 2019 aan El Comercio.

“Ik zal me na het WK focussen op de Vuelta, waar ik het kopmanschap zal delen met Froome. De eerste twee etappes kennen al een lastige finale en spelen zich af in de bergen waar ik jarenlang heb gewoond.” De 75e editie van de Vuelta a España begint op 20 oktober en duurt tot en met 8 november.

Carapaz wilde dit jaar eigenlijk zijn Giro-titel prolongeren, maar dat was nog voor de uitbraak van het coronavirus. Geraint Thomas moet INEOS Grenadiers nu aan een nieuwe Girozege helpen, twee jaar na de triomf van Froome.