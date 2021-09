Canyon-SRAM versterkt zich met Pauliena Rooijakkers en Shari Bossuyt

Canyon-SRAM heeft twee rensters uit de Lage Landen aangetrokken voor volgend jaar. Pauliena Rooijakkers komt over van Liv Racing en Shari Bossuyt verlaat NXTG Racing voor een nieuwe uitdaging bij het Duitse Women’s WorldTeam. Beide vrouwen tekenden een contract voor twee seizoenen.

Rooijakkers (28) staat bekend om haar klimvermogen en wil volgend jaar een leidersrol vervullen in de heuvelkoersen. De Nederlandse is op voorspraak van Katarzyna Niewiadoma bij de ploeg gehaald. “Ik ben een echte klimmer. De nerveuze koersen passen niet zo goed bij mij. Ik hou echt van klimmen en van het vechten tegen de bergen en mezelf. Klassementen rijden is iets waar ik echt aan werk en dat moet de volgende stap in mijn carrière worden. De koersen in Baskenland zijn voor mij op het lijf geschreven, en ik kijk uit naar de Tour de France Femmes volgend jaar.”

Met al tien seizoenen ervaring in het profwielrennen neemt Rooijakkers ook een pak aan ervaring en kennis mee naar de ploeg. “Het belangrijkste is om echt deel uit te maken van de ploeg. Als we allemaal ons werk doen, zullen we meerdere opties hebben in de finales om te winnen. Als ik een WorldTour-koers wil winnen, weet ik dat ik de steun van mijn ploeggenoten nodig heb. Ook andersom, als mijn ploeggenoten willen winnen, hebben ze een sterke ploeg om zich heen nodig in de finale”, aldus de Nederlandse, die dit jaar onder meer negende was in de Vuelta a Burgos.

Shari Bossuyt

Ook maakte Canyon-SRAM de komst bekend van de allrounder Shari Bossuyt (21). De baan- en wegrenster voelt zich klaar voor de stap naar de Women’s WorldTour. “Het wordt geweldig om volgend jaar deel uit te maken van Canyon-SRAM. Profrenster worden bij een ploeg van dit niveau geeft me veel motivatie. Ik kijk ernaar uit om te koersen en veel te leren van de andere rensters. Ik hoop op een goed seizoen en op mooie resultaten met de ploeg”, zei de Belgische U23-kampioen tijdrijden.