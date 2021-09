Campenaerts zet WK-ambities kracht bij: “Zou een ongelofelijke eer zijn”

Victor Campenaerts was gisteren een van de hoofdrolspelers in de lastige Ardennenetappe van de Benelux Tour. De Belg van Qhubeka NextHash was mee met de betere renners en kwam knap als vijfde over de streep. Het is een signaal richting bondscoach Sven Vanthourenhout, de man die verantwoordelijk is voor de selecties voor de komende wereldkampioenschappen in België.

Campenaerts probeert zich dit seizoen te transformeren van pure tijdritspecialist naar eendagscoureur en rittenkaper. Voorlopig legt hem dit geen windeieren, aangezien hij dit jaar al de beste was in een Giro-etappe en ook zaterdag liet hij zien veel meer te kunnen dan alleen maar maniakaal bezig zijn met tijdrijden. In de lastige Ardennenrit van de Benelux Tour naar Houffalize, gewonnen door Sonny Colbrelli, maakte hij mee de koers.

Campenaerts hoopt straks dan ook deel uit te maken van de WK-wegselectie, maar het laatste woord is aan bondscoach Vanthourenhout. “Het zou een ongelofelijke eer zijn om voor een kopman als Wout van Aert te rijden, maar ik weet niet wat ik moet denken”, houdt Campenaerts zelf ook nog een slag om de arm. “Een goede vorm is één ding, maar hoe pas ik in de ploeg? Welke rol ziet de bondscoach voor mij? Hoe ziet Wout mij in de ploeg?”

“Hoe zien de andere mannen mij? Vinden die mij geschikt voor de ploeg?”, gaat Campenaerts verder in gesprek met Belga. “Ik kan enkel maar tonen dat ik een goede vorm heb. In ritten als deze, maar ook op andere dagen. Ik heb de voorbije week toch getoond dat ik ook iets kan bijdragen in de sprintvoorbereiding voor Max Walscheid. Nu is het afwachten wat de bondscoach doet.”

Tim Wellens: “Ik wil er supergraag bij zijn op het WK”

Wout van Aert is als absolute kopman al een certitude voor het WK en ook Jasper Stuyven (zaterdag derde in Houffalize) en Tiesj Benoot zijn naar verluidt al zeker van hun plaats. Campenaerts doet nu ook een open sollicitatie en ook Tim Wellens hoopt er eind september bij te zijn in Leuven. De renner van Lotto Soudal liet zich gisteren ook opmerken in de Benelux Tour. “Ik wil er supergraag bij zijn op het WK, maar iedereen wil dat.”

“Het is moeilijk om mezelf een pluim te geven en te zeggen dat ik mee moet. Maar ik herhaal: ik voel me goed. En ik rijd altijd goed op het einde van het jaar. Met dit soort prestaties (zesde in Houffalize, red.) dwing je je selectie af, dat klopt. Voor de Benelux Tour heb ik contact gehad met de bondscoach. Hij zei dat de selectie hier gemaakt wordt, dus het ziet er goed uit”, klinkt het in gesprek met Belga.