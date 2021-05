Campenaerts schuift Evenepoel naar voren als topfavoriet voor eerste roze trui

Volgens Victor Campenaerts is niet Rémi Cavagna en ook niet Filippo Ganna de topfavoriet om zaterdag de openingstijdrit in de Giro d’Italia te winnen, maar Remco Evenepoel. “Absoluut”, zegt hij tegen Sporza. “Ik zou zijn ploegmaat Cavagna op de tweede plaats zetten en dan komt wereldkampioen Ganna. Daarna kom ik.”

“Het is net een voordeel dat hij nog geen koers reed dit seizoen. Los van alle ploegbelangen zou ik ook geen enkele wedstrijd rijden mocht deze tijdrit mijn grote doel zijn. Dat heb ik voor het uurrecord ook niet gedaan”, verklaart Campenaerts de favorietenstatus voor zijn landgenoot.

Zelf mikt de renner van Qhubeka ASSOS dus niet op de eerste roze trui. “De afgelopen weken heb ik veel op de tijdritfiets gereden, daarvoor was het al even geleden omdat ik veel klassiekers heb gereden. Mijn gevoel is goed en ik wil ook bij de beste tien rijden, maar de roze trui ambieer ik niet in tegenstelling tot andere jaren.”

“Ik weet ook nog niet veel van het parcours, omdat er veel volk aanwezig is op de straten. Op de dag zelf zullen we pas goed kunnen verkennen. Het zal sowieso snel zijn met in het begin veel slechte weg en tramsporen. Over het algemeen is het een snel parcours met een constante wind.”

Wat dan te verwachten van Campenaerts? “Ik heb volgens mij meer kans om een rit in lijn te winnen dan een tijdrit. We hebben in deze Giro een duidelijk doel met Giacomo Nizzolo (sprints) en Domenico Pozzovivo (klassement), dus het valt af te wachten wat ik kan en mag doen van de ploeg.”