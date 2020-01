Campenaerts over Riis: “Ik heb hier een zeer goed gevoel bij” donderdag 9 januari 2020 om 09:35

Victor Campenaerts kijkt uit naar de samenwerking met zijn nieuwe teammanager Bjarne Riis. Woensdag werd bekend dat de Deense oud-wielrenner instapt bij NTT, de nieuwe ploeg van Campenaerts. Riis is geen onbesproken figuur, weet Campenaerts. “Maar ik kijk nu in de eerste plaats naar zijn kwaliteiten als manager”, zegt hij tegen Het Laatste Nieuws.

Riis gebruikte epo tijdens de door hem gewonnen Tour de France van 1996 en raakte later ook als manager in opspraak. De afgelopen jaren deed de Deen een stapje terug, maar vanaf dit jaar is hij weer in schijnwerpers van het profwielrennen. Zijn bedrijf neemt een minderheidsbelang in NTT (opvolger van Dimension Data) en Riis wordt teambaas.

“Hij zal niet de braafste zijn geweest in zijn tijd. En met hem wellicht ook niet een flink deel van zijn renners, maar ik kijk nu in de eerste plaats naar zijn kwaliteiten als manager. De beste die er momenteel rondloopt, verzekerde Lars Bak”, aldus Campenaerts, die het vorig jaar bij Lotto Soudal ook al over Riis had met Bak. “Geen kwaad woord, kreeg Lars over de lippen. Ik heb me recent verder geïnformeerd. En ik moet toegeven: niks dan positiefs.”

‘Riis weet écht wel van aanpakken, hoor’

“Ik kan me niet voorstellen dat Douglas Ryder (de oprichter en ploegbaas van NTT, red.) in de talrijke voorafgaande gesprekken met Riis over één nacht ijs is gegaan”, zegt de houder van het werelduurrecord. “Had er ook maar een vermoeden bestaan dat zijn imago ongunstig kon zijn voor de ploeg, was de deal nooit tot stand gekomen. Als je ziet wat Bjarne als teammanager heeft bereikt: die mens weet écht wel van aanpakken, hoor.”

“Ik kan jou helpen de beste tijdrijder ter wereld te worden’, zei hij me. Benieuwd wat hij kan bijbrengen”, aldus Campenaerts. “Misschien schuilt in hem wel een Kevin De Weert 2.0. Ik heb hier een zeer goed gevoel bij en kijk uit naar de samenwerking.”