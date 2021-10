Campenaerts gegeerd: Lotto Soudal, UAE, Intermarché-WG en Cofidis in de running

Donkere wolken blijven boven Qhubeka NextHash hangen. Teambaas Douglas Ryder hoopt nog op een oplossing, maar zijn renners kregen wel toestemming intussen naar een andere ploeg uit te kijken. Zo staat Victor Campenaerts na een prima seizoen op het verlanglijstje van een paar topteams.

Het is zowaar drummen voor de werelduurrecordhouder. Bronnen bevestigen aan WielerFlits dat vooral Lotto Soudal bereid is extra inspanningen te leveren om Campenaerts opnieuw in te lijven. Campenaerts reed in 2018-2019 al voor het Belgische WorldTour-team en staat naar verluidt ook zelf niet weigerachtig tegenover een terugkeer.

Maar ook UAE Team Emirates, Intermarché-Wanty Gobert en Cofidis hebben zich intussen gemeld voor de intussen 29-jarige Antwerpenaar. Wat een verschil met vorig jaar, toen Campenaerts bijzonder lang moest wachten en hij zelfs even voor het einde van zijn carrière vreesde. Uiteindelijk bleef hij toen bij Qhubeka, een optie die ook nu nog niet helemaal uitgesloten zou zijn.